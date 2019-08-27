Трамп против всех, споры о России и украинский вопрос: итоги саммита G7

Саммит "Большой семерки" в 2018 году / Фото: Flickr

Состоявшийся на прошедших выходных во Франции трехдневный саммит "Большой семерки" войдет в историю клуба наиболее развитых государств мира как первая встреча, завершившаяся без обсуждения и подписания итогового коммюнике. Отсутствие итогов и было самым главным итогом саммита, лишь подтвердившим наличие не просто серьезных, а непреодолимых в нынешних условиях противоречий между членами G7.

Без итогов

Впрочем, говорить, что прошедший саммит был первым, оставшимся без коммюнике, было бы не совсем верным. Прошлогодний саммит в Канаде в итоге завершился так же. В ходе встречи лидеры шести стран очень долго убеждали президента США подписать коммюнике. Фото переговоров, на котором руководители государств сгрудились вокруг восседающего на стуле американского президента, а Меркель буквально нависала над Трампом, стало визитной карточкой того саммита. Ценой неимоверных усилий удалось убедить Трампа согласовать текст. Однако лидер США, досрочно покинувший саммит для встречи с Ким Чен Ыном, уже с борта самолета и уже после того, как хозяин саммита, премьер Канады Джастин Трюдо обнародовал согласованный документ через Твиттер, запретил оставшемуся на встрече представителю США подписывать коммюнике. Не преминув при этом крайне недипломатично выразиться в адрес Трюдо. Решение Трампа было оценено наблюдателями как показательная оплеуха не только Трюдо (США на тот момент пребывали в "горячей стадии" торговой войны с Канадой), но и европейским лидерам, взаимопонимание с которыми по вопросам торговли у США все более ухудшалось.

Президент Франции Эммануэль Макрон, похоже, решил не рисковать повторением "канадской истории". И уже по ходу встречи заявил, что на правах хозяина нынешнего саммита он отменяет подписание коммюнике. Оснований для опасения у Макрона было более чем достаточно. Трамп, довольно скептически отзывающийся об эффективности G7, ООН, НАТО и других "старых" форматов, судя по всему, прибыл во Францию не договариваться, а жестко и бескомпромиссно отстаивать свою позицию по всем вопросам повестки дня. И, как можно судить по итогам саммита, именно так и сделал.

В прессу проникли отрывистые сведения не просто о противоречиях или разногласиях, но, по сути, о скандалах, вызванных, в частности, обсуждением вопроса о возвращении России в G7 и "иранского вопроса". В таких условиях убеждать американского президента подписывать что-либо было бы занятием действительно бесперспективным.

Россия раздора

Главный скандал саммита разгорелся вокруг возможного восстановления России в качестве члена клуба. Напомним, что с подобной инициативой выступил в ходе встречи с Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон, идею тотчас поддержал Дональд Трамп. Правда, позже Макрон выступил с уточнением, заявив, что превращение G7 в G8 возможно лишь после решения украинского вопроса. При этом Трамп готов поддержать диалог с Россией безусловно. Отметим, что в этом плане позицию американского президента можно назвать последовательной: на прошлогоднем саммите в Канаде он также выступал за возвращение Москвы в "клуб", аргументируя это тем, что многие вопросы (в частности по Ирану и Северной Корее) гораздо легче решить при содействии Кремля.

На нынешнем саммите, как отмечает мировая пресса, лидеры G7 договорились соблюдать режим строжайшей секретности относительно течения и итогов обсуждения "российской темы". Тем не менее "утечка" в СМИ все же произошла. Так, британская пресса пишет, что российская тема вызвала "напряжение" между лидерами.

Вопрос приглашения России поднял Дональд Трамп во время ужина на официальном открытии саммита. Американского президента при этом поддержал лишь премьер Италии (недавно подавший в отставку, но еще пребывающий в должности) Джузеппе Конте. По утверждению других источников, также за приглашение России выступает французский президент Макрон. Который, впрочем, предпочитает не афишировать свою позицию публично. При этом крайне негативно к инициативе отнеслись руководители Германии Ангела Меркель, Великобритании – Борис Джонсон и Канады – Джастин Трюдо. А премьер Японии Синдьо Абэ занял нейтральную позицию, впрочем, не поддержав возвращение России.

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По информации же других источников (повторимся, вопрос не раскрывался самими участниками саммита, СМИ приходится доверять информаторам), предложение Трампа не поддержал вообще никто. Впрочем, такая информация не соответствует словам Трампа, проговорившегося, что он нашел поддержку среди участников саммита.

Стоит отметить, что Украина "незримо присутствовала" на обсуждении: после встречи Макрона с Путиным и последовавших заявлений Киев провел серьезную дипломатическую работу по "сверке часов" с политическими лидерами. Так, Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с Джонсоном, Трюдо, главой Евросовета Дональдом Туском, заручившись их поддержкой.

В итоге Туск заявил, что целесообразнее было бы пригласить на следующий саммит G7 в качестве гостя Украину. А Джонсон и Трюдо договорились блокировать любые попытки вернуть Россию в G7, пока не будет прекращена агрессия Москвы в Украине.

Что касается Трампа, то он не был бы Трампом, не выкрутив вопрос по-своему. Американский лидер заявил, что пригласить Владимира Путина на саммит G7, который состоится в США "безусловно, возможно".

Разумеется, на правах хозяина саммита Трамп может пригласить туда в качестве гостя кого угодно. Правда, если говорить о перспективах такого предложения, то здесь есть много "но". Во-первых, не стоит забывать, что следующий саммит пройдет в условиях активной президентской избирательной кампании в США, что будет диктовать Трампу свои условия. В том числе по поводу целесообразности такого приглашения. Во-вторых, вовсе не факт, что Путин приедет. В российской прессе отмечается, что для президента России, которая ранее была полноправным членом клуба, приглашение в качестве гостя – однозначное понижение в статусе. Что, учитывая амбиции Путина, для него недопустимо. Наконец, даже если приглашение поступит и будет принято, трудно спрогнозировать реакцию мировых лидеров на, фактически, "насильственное" приглашение к диалогу с Россией. Как бы там ни было, за год многое может поменяться, в том числе позиция самого Трампа.

Иран в явочном порядке

Еще одним камнем преткновения на саммите стал "иранский вопрос". Эммануэль Макрон приложил немало усилий, чтобы смягчить позицию США по Ирану. Напомним, что Франция, Германия и Великобритания крайне негативно относятся к решению США возобновить санкции против Тегерана и продолжают искать возможности компромисса в данной ситуации.

Саммит G7, на котором лидеры шести государств могли выступить если не с консолидированной, то близкой позицией, вероятно, рассматривался Макроном как возможность надавить на Трампа. Возможно, с целью формирования пакета компромиссов во Францию неожиданно для многих (в том числе для канцлера Германии Меркель) был приглашен глава МИД Ирана Могаммад Джавад Зариф, с которым Макрон, а также германские и британские чиновники провели переговоры. При этом (видимо, чтобы успокоить Трампа) Меркель акцентировала, что приезд и переговоры с Зарифом являлись "параллельным событием, произошедшим в том же месте, но не являющимся встречей в рамках саммита G7".

Однако хитрости европейцев, попытавшихся решить "иранский вопрос" явочным путем, Трампа не обманули. Американский президент по поводу суеты вокруг Ирана отмахнулся в духе "пусть что хотят, то и делают, у нас своя позиция". Не забыв при этом упомянуть, что США мандата на переговоры никому не предоставляли и общее послание G7 к Ирану не обсуждали.

Впрочем, настойчивость США не помешала европейским лидерами гнуть свою линию. По информации СМИ, Макрон предложил Трампу временно отменить санкции и продолжить переговоры с Ираном, в частности по вопросу гарантий невозобновления Тегераном ядерной программы после 2025 года. Возможно, это был тот компромисс, которого европейским лидерам удалось достичь в ходе "челночных переговоров" друг с другом и с главой иранского внешнеполитического ведомства. Впрочем, западная пресса дает очень мало шансов, что Трамп согласится даже на это.

…И немного об Украине

Накануне саммита одной из главных его тем называлась ситуация в Украине. И она действительно обсуждалась – как всеми лидерами одновременно, так и в ходе двусторонних встреч. Однако о каких-либо прорывах в украинском вопросе по результатам саммита говорить не приходится.

Так, в ходе совместной пресс-конференции Трюдо и Меркель было заявлено о поддержке Украины и о необходимости дальнейшего проведения реформ в нашей стране. Несколько ранее Меркель сообщила, что на саммите обсуждались также сроки проведения встречи в Нормандском формате, и выразила надежду, что эта встреча состоится "как можно скорее". А на итоговой совместно пресс-конференции с Дональдом Трампом Ангела Меркель заявила, что поддерживает идею переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. "Я хочу видеть проведение переговоров между новым украинским президентом Зеленским и российским президентом. Мы хотим увидеть прогресс по Минским соглашениям", – сказала Меркель

Безусловно, маркером отношения G7 к Украине может быть и вышеописанное обсуждение "российского вопроса", и заявления лидеров о неизменной поддержке нашей страны. Но вот какой-то конкретикой завершившийся саммит, увы, граждан Украины не порадовал.

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