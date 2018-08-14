Скандинавия страдает от аномальной засухи

Скандинавские фермеры бьют тревогу, из-за засухи они вынуждены скармливать скоту запасенное на зиму сено, чтобы избежать вынужденного забоя и последующих финансовых потерь. В обычное время, урожай кормовых культур собирают два или даже три раза, но этот год может стать исключением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.

"Бессмысленно сеять семена в бетон, а потом ожидать, что там что-то вырастет. Поэтому нам остается только ждать дождей, а это от нас никак не зависит, сколько бы мы не сокрушались", – заявляет министр продовольствия Дании Якоб Элльманн-Йенсен.

Сено в Скандинавии сейчас по цене золота – рынок пуст. Швеция и Дания вынуждены закупать его по заоблачным ценам, Норвегия даже импортирует его из Исландии. Только за следующие три месяцы завести туда должны около 35 тысяч тонн сена. Обилие дождей в Исландии привело к перепроизводству и около 50 тысяч тюков сухой травы уже отправлено в скандинавские страны.

Транспортные пошлины высоки, к тому же есть риск наличия патогенов или сорняков в сене. Норвегия не в Евросоюзе, а значит ждать помощи от Брюсселя не стоит. Поэтому такое временное решение для Осло влетает в копеечку. Самое засушливое лето за последние 70 лет вынудило власти Норвегии установить нулевые пошлины на импорт сена.

Как сообщалось, Еврокомиссия в связи с экстремальной жарой и засухой окажет помощь сельхозпроизводителям ЕС, заявила 2 августа на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Наташа Берто.

Также мы писали, что погода доставляет проблем и на севере Европы – из-за небывалой жары Швецию охватили лесные пожары. Кроме того, из-за температуры в июле прекратил свою работу аэропорт немецкого Ганновера.

Также из-за погоды страдают и жители Азии - в Японии из-за аномальной температуры погибли 30 человек.