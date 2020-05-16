Склонял детей к самоубийству: в Польше задержали украинца

В компьютерной игре детей доводили до инвалидности и самоубийства

В Лодзьком воеводстве Польши задержали 24-летнего украинца, которого подозревают в том, что он через интернет-игру склонял подростков к нанесению самим себе тяжелых травм и самоубийств.

Как сообщили на официальном сайте местной полиции, игра состояла в выполнении заданий "куратора", как называл себя, по версии копов, задержанный украинец.

"Вначале это были невинные задания, но позже они становились более жесткими. Шла речь о нанесении несовершеннолетними себе травм, а в финальной стадии – самоубийства", - говорится в сообщении.

Также выяснилось, что контакты с несовершеннолетними мужчина вел через одну из российских социальных сетей. Среди тех, кому ему удалось "завербовать", было две польские девочки – одна из-под Познани, другая – из Великопольского воеводства.

"Одна из девочек происхождением из Украины, на ее теле нашли множество следов травм, которые она нанесла себе, выполняя задания. Сейчас над ней установили медицинскую опеку", - добавили в полиции.

Задержанному украинцу уже предъявили обвинения. Следствие ведет прокуратура из Познани, которая готовит обращение в суд об аресте мужчины.

Напомним, недавно во Львове полицейские зарегистрировали три обращения об участии несовершеннолетних в суицидальных играх.

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