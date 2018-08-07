Сколько стоят газ и свет в ЕС – данные Евростата

Сегодня, 15:14

Самый дешевый газ в Евросоюзе в прошлом году был в Румынии, а рекордсменом оп ценам на электричество для населения стала Бельгия

Фото: PxHere
Фото: PxHere

Цены на электроэнергию и природный газ, полностью сопоставимые по странам Евросоюза, впервые обнародоавло статистическое бюро ЕС – Евростат.

"С новыми данными, запрошенными в Регламенте (ЕС) 2016/1952, Евростат теперь может рассчитать средневзвешенную цену, отражающую общее потребление домашних хозяйств", – говорится в релизе европейского статведомства.

В Евростате признали, что в прошлом публиковали данные о ценах, которые не были настолько представительными по всем странам ЕС.

В статведомстве отметили, что цены на электроэнергию и газ в ЕС могут варьироваться в зависимости от ряда условий спроса и предложения, включая геополитическую ситуацию, национальный энергетический баланс, сетевые расходы и погодные условия.

Среди 24 государств-членов, которые смогли предоставить данные, цена на электроэнергию на киловатт-час для домохозяйств варьировалась в 2017 году между 10 евроцентрами (Болгария) и 28 евроцентрами (Бельгия). В подавляющем большинстве стран цена составляла от 10 до 20 евроцентов за киловатт-час.

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Инфографика: Евростат

Цена за киловатт-час бытового газа (в тысяче кубометров газа в ЕС примерно 9,5 – 10 МВт*ч) для домохозяйств в Еврпосоюзе, как правило, ниже, чем цена бытовой электроэнергии.

Так, в 2017 году цена за киловатт-час газа варьировалась от 3 евроцентов (Румыния) до 12 евроцентов (Швеция). В большинстве из 21 государства-члена ЕС, которые смогли предоставить данные, цена была ниже 8 евроцентов за киловатт-час.

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Инфографика: Евростат

Ранее мы писали о том, что две основные газовые рыночные зоны Германии – Gaspool и NetConnect Germany (NCG), – намерены провести слияние и начать работу в новом качестве с началом нового газового года – с октября 2021-го.

Сейчас Gaspool и NetConnect Germany предоставляют два из наиболее ликвидных газовых хабов в Европе, что отражается в устойчиво растущих объемах торговли и увеличении коэффициентов перепродажи, отмечается в релизе.

Также мы рассказывали, как в Нидерландах экономят на электроэнергии – украинцы, живущие в европейской стране, поделились секретами экономного потребления.
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Источник:

"Сегодня"

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