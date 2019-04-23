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Скончался один из самых старых монархов Европы

Сегодня, 10:25

Великий герцог Люксембургский Жан отрекся и передал корону еще в октябре 2000 года, при этом сохранив все свои титулы

Фото: AFP

Великий герцог Люксембургский Жан, занимавший престол в 1964–2000 годах, скончался в возрасте 98 лет. Об этом во вторник сообщил его сын, великий герцог Анри.

"С великой скорбью сообщаю о смерти моего любимого отца, его Королевского Высочества великого герцога Люксембургского Жана, который оставил нас в окружении семьи", - приводит пресс-служба монаршего двора слова Анри.

Великий герцог Люксембургский Жан отрекся и передал корону Анри в октябре 2000 года, при этом сохранив все свои титулы.

Напомним, в октябре 2016 года в возрасте 88 лет скончался король Таиланда Пхумипон Адульядет. Монарх испытывал проблемы со здоровьем последние два года, однако критическим его состояние стало в течение последней недели. Незадолго до смерти монарху была проведена процедура по очистке крови от токсинов, лишних солей и жидкостей, что привело к резкому падению давления. После этого врачи были вынуждены подключить короля Таиланда к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пхумипон Адульядет стал королем Таиланда в 1946 году и находился на престоле дольше всех монархов в современной истории.

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Тег Люксембург, монарх, герцог

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ТАСС

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