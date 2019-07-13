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Скотленд-Ярд начал расследование в связи с утечкой сообщений посла с критикой Трампа

13 июля, 01:01

Контртеррористическое подразделение лондонской полиции начало уголовное расследование

Фото: Pixabay

Скотленд-Ярд начал уголовное расследование в связи с утечкой в прессу дипломатических документов, в которых бывший британский посол в США критиковал главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении замглавы лондонской полиции Нила Басу, распространенном Скотленд-Ярдом.

"Контртеррористическое подразделение лондонской полиции, в обязанности которого входит расследование возможных нарушений закона о государственной тайне, начало уголовное расследование, — заявил Басу, пояснив, что до этого внутреннее расследование инцидента с депешами посла было проведено секретариатом кабинета министров Великобритании. — Учитывая широко освещавшиеся последствия утечки, я уверен в том, что она нанесла ущерб международным отношениям Соединенного Королевства, таким образом, привлечение к ответственности человека или людей, совершивших это деяние, будет отвечать интересам общества".

Басу также добавил, что согласно британским законом уголовно наказуема может быть и публикация документов, способных нанести ущерб стране. Он настоятельно рекомендовал британским изданиям воздержаться от обнародования закрытых правительственных документов в будущем, если таковые окажутся в распоряжении СМИ.

Напомним, что ранее на сайте газеты The Daily Mail были опубликованы выдержки из сообщений, которые британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок отправлял начальству. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды. Администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Дэррок также допускал возможность того, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

В воскресенье Трамп заявил журналистам, что Дэррок "не служил Соединенному Королевству хорошо" и что в Белом доме о нем сложилось не лучшее мнение. Как пишет британская газета The Daily Telegraph, советники Трампа настаивают на том, что после произошедшего Дэррок должен уйти с поста.

Правительство Великобритании уже заявило Вашингтону, что сожалеет по поводу произошедшей утечки , содержащих резкую критику главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее мы писали о том, как прошел визит Трампа в Букингемский дворец.


На банкете в Букингемском дворце, организованном в честь приезда президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи, королева Великобритании Елизавета II заявила, что альянс Лондона с Вашингтоном скреплен общими ценностями и потому просуществует долгие годы. 

По словам британского монарха, "визиты американских президентов всегда напоминают о тесной и многолетней дружбе между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами". 

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Тег Великобритания, США, расследование, утечка, посол, Трамп, конфликт

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Источник:

ТАСС

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