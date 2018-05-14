Скрипаль сотрудничал со спецслужбами Чехии и Эстонии – NYT

Данные, которые Скрипаль передавал европейским разведчикам, были устаревшими, так как он ушел из ГРУ в 1999 году

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль в июне 2016 года посетил Эстонию, где встретился с представителями местной разведки и передал им информацию о работе российских спецслужб в Европе, сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на источники.

Издание отметило, что, по словам информированного источника в руководстве Европейского Союза, "организовать встречу (между Скрипалем и представителями эстонской разведки – Ред.) помогли британские спецслужбы".

Кроме того, газета подтвердила сообщения чешских СМИ о том, что Скрипаль несколько раз встречался с представителями разведслужб Чехии, которым "предоставлял информацию о сотрудниках ГРУ, работающих в Европе".

При этом The New York Times отметила, что данные, которые Скрипаль передавал европейским разведчикам, "были устаревшими, так как он ушел из ГРУ в 1999 году".

Напомним, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находились в критическом состоянии, однако 29 марта Юлия вышла из комы и начала разговаривать, а 30-го – пить и самостоятельно принимать пищу.

Великобритания обвинила Россию в причастности к этой химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок".

Чешский президент Милош Земан настаивает, что его страна тестировала нервно-паралитическое вещество "Новичок". Однако, Минобороны Чехии утверждает, что в стране не тестировали и не производили "Новичок".