Российских дипломатов не допустят к Скрипалям: посол назвал причину

Сергей и Юлия Скрипаль

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые весной прошлого года пережили покушение российских спецслужб в Великобритании, сейчас живы.

Об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил посол Соединенного Королевства в России сэр Лори Бристоу, подтвердив неоднократные заявления Лондона на этот счет в прошлом.

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По его словам, Скрипали находятся под присмотром британских спецслужб и не хотят встречаться с российскими дипломатами.

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"Да, они живы, Сергей Скрипаль и его дочь. Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы, собственно, передали запрос от сотрудников российского посольства Скрипалям. Но они решили не встречаться с представителями российского посольства", – сказал Бристоу.

Напомним, весной прошлого года бывший двойной шпион Сергей и Юлия Скрипали подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку их дома в Солсбери. Позже независимые следователи раскрыли это как двойной провал ГРУ, поскольку Скрипали пережили покушение, а имена отравителей были раскрыты. Ими оказалась сотрудники российских спецслужб Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.

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