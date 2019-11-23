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"След Кремля" в референдуме о независимости Каталонии: Лавров дал ответ

23 ноября, 12:54

Глава МИД Испании поднял эту тему со своим российским коллегой в Японии

Сергей Лавров

Сергей Лавров / Фото: AFP

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ничего якобы не знает о попытках РФ при помощи спецслужб повлиять на внутриполитические события в Каталонии. Об этом рассказал его испанский коллега Хосеп Боррель.

Испанский министр отметил, что поднял эту тему с Лавровым в Японии. Тот сказал ему, что "ничего не знает" о данной истории. Боррель отметил, что сам он "мало что смог рассказать" по этой теме, поскольку не обладает о ней большим объемом информации.

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Напомним, ранее Верховный суд Испании начал расследование причастности российских спецслужб к провалившемуся референдуму о независимости Каталонии. Заниматься этим будет специализирующаяся на борьбе с терроризмом генеральная информационная комиссия Национальной полиции Испании.

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Кроме того, недавно сразу в двух странах Евросоюза разыгрались шпионские драмы с участием России. Сперва польские спецслужбы задержали нового подозреваемого в шпионаже в пользу России. А после в Болгарии раскрыли российского агента, который под дипломатическим прикрытием передавал в Москву секретную информацию.

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Россия Испания референдум вмешательство Каталония Сергей Лавров

Источник: ТАСС

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