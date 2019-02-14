Следил и угрожал в соцсетях: женщину два года терроризировал бывший ухажер, а оказалось, что это муж

Мужчина терроризировал женищну в соцсетях под видом бывшего, а в реальной жизни утешал и делал вид, что заботится о ее комфорте

Фото: Pixabay

Следил и угрожал в соцсетях: женщину два года терроризировал бывший ухажер, а оказалось, что это муж //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4bf/4cb/5c64bf4cb38a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4bf/4cb/5c64bf4cb38a4.jpg 2019-02-14T05:58:00+02:00 Евросоюз Мужчина терроризировал женищну в соцсетях под видом бывшего, а в реальной жизни утешал и делал вид, что заботится о ее комфорте

Британец Пол Плэйл был приговорен к тюремному заключению за двухлетнее изощренное издевательство над собственной женой. Он терроризировал ее в соцсетях под видом бывшего, а в реальной жизни утешал и делал вид, что заботится о ее комфорте. Женщина была близка к самоубийству. Теперь Плэйл проведет в тюрьме три с половиной года.

Издание Guardian рассказывает, что два года назад медсестре Аманде Плэйл из города Бексхилл на юге Англии стали приходить письма в фейсбуке с аккаунта под именем Энтони Рейнольдса — ее бывшего, с которым она встречалась еще в школе. Писавший утверждал, что следит за Амандой и знает мельчайшие подробности ее личной жизни.

Аманда и Пол были вместе с 16 лет (сейчас обоим 43), и женщина говорит, что всегда была верна своему супругу. Но преследователь называл Аманду "потаскухой" и донимал расспросами о прежнем сексуальном опыте. К тому же он постоянно давал понять, что наблюдает за ней в реальном времени даже в повседневных занятиях вроде пробежки или похода в магазин с новой сумкой.

"Милая сумка. Не хочешь зайти в "Старбакс" и выпить кофе?", – писал он.

Фото: Guardian

С этого же аккаунта он писал родителям и коллегам Аманды. Кроме того, он взламывал ее собственные аккаунты. Женщина признается, что была настолько подавлена, что всерьез задумывалась о суициде, а постоянное напряжение и страх не давали ей заниматься обычными делами.

"Я в ужасе, когда надо выйти из дома, пойти на работу или в магазин через дорогу. Паникую, когда приходят уведомления на телефон", - жалуется женщина.

Сталкер попался после того, как отправил Аманде фото входа в аэропорт Гэтвик. Полиция проверила, какие машины подъезжали к терминалу в это время, и нашла его на записи с камер наблюдения. На видео попал момент, когда он делал снимок. Злоумышленником оказался Пол, муж Аманды. Это подтверждалось ещё и тем, что некоторые из сообщений, которые ей присылал лже-Рейнольдс, были отправлены через их домашний интернет-роутер.

С декабря 2015-го по июнь 2017 года, когда Аманде приходили зловещие письма, муж демонстрировал ей поддержку и сочувствие. Теперь выяснилось, что мужчина просто притворялся, что защищает ее от угрозы, которой был он сам. Плэйл отрицал свою причастность и говорил, что его подставили, но судья Кристина Хенсон назвала доказательства его вины исчерпывающими.

"Вы сами определили собственную судьбу. Вы наблюдали, как ваша жена оказывается сломленной из-за испытываемого страха перед угрозами в сети", – отметил он.

Учитывая, что Плэйл причинил жене столько вреда, мужчину приговорили к трем с половиной годам в тюрьме, и теперь Аманда избавлена от изводившего ее человека. Но женщина заявила, что ей трудно смириться с тем фактом, что им оказался ее муж, которому она доверяла больше всех.

"У нас были тяжелые времена, но я думала, что мы стабильная семья. Мои дети в ужасе. Старшая дочь стала совершенно другим человеком после суда", – признается пострадавшая.

Аманда говорит, что утратила всякое доверие к людям, и это неудивительно: ее травил человек, который одновременно делал вид, что поддерживает.

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