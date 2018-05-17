Следователи Великобритании продолжают допрашивать Скрипаля – СМИ

Правоохранителям интересно, как выглядела жизнь экс-шпиона после выхода на пенсию

Британские следователи продолжают допрашивать бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, который до сих пор находится в больнице после отравления нервно-паралитическим веществом 10 недель назад. Об этом сообщает Sky News.

В частности, правоохранители пытаются установить, как выглядела жизнь Скрипаля после выхода на пенсию.

Как отмечается, следственных интересуют частые поездки Скрипаля в Лондон, зарубежные путешествия, а также его регулярные встречи с предполагаемым бывшим сотрудником британской спецслужбы MI6 в Солсбери.

Ранее сообщалось, что Скрипаль встречался с представителями эстонских спецслужб. Кроме того, он сделал тайный визит в Чехию, а также по меньшей мере один раз встречался с представителями чешских спецслужб на территории Соединенного Королевства.

Напомним, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находились в критическом состоянии, однако 29 марта Юлия вышла из комы и начала разговаривать, а 30-го – пить и самостоятельно принимать пищу.

Великобритания обвинила Россию в причастности к этой химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок".

Чешский президент Милош Земан настаивает, что его страна тестировала нервно-паралитическое вещество "Новичок". Однако, Минобороны Чехии утверждает, что в стране не тестировали и не производили "Новичок".