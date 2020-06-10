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Словакия изменила правила въезда: что нужно знать

10 июня, 12:16

Денис Беспалов Денис Беспалов

Для въезда в Словакию нужно будет предоставить результаты теста на коронавирус

Словакия с 10 июня изменила правила въезда иностранцев с территории Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"На территорию Словацкой Республики позволяют пропуск лиц с постоянным или временным разрешением на проживание на ее территории и тех, кому было выдано справку от компетентного министерства, если на въезд они предъявят отрицательный RT-PCR тест на заболевание COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках или переведенный на один из этих языков. Давность выдачи результатов теста не должна превышать 96 часов. Отменяется обязательная обсервация для указанной категории лиц и соблюдение действий по мобильному приложению Smart karantena", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что прибывшие в Словакию лица должны соблюдать изоляцию в домашней среде и в течение 5 дней с момента приезда пройти лабораторный анализ на заболевание COVID-19.

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Транзитный проезд через территорию Словацкой Республики разрешается при соблюдении следующих условий:

  • транзит граждан государств Евросоюза и их семей при возвращении в страну ЕС, гражданами которой они являются;
  • транзит граждан третьих стран в государства Евросоюза, в которых они имеют постоянный или временный вид на жительство. При въезде на территорию Словакии они должны предъявить отрицательный тест на заболевание COVID-19. Давность выдачи результатов теста не должна превышать 96 часов.

Проезжающие транзитом должны покинуть территорию Словакии в течение 8 часов с момента въезда.

В Госпогранслужбе Украины напомнили, что пока на границе со Словакией функционируют пункты пропуска:

  • "Ужгород – Вишне Немецкое" (для автомобильного сообщения);
  • "Малый Березный – Убля" (для автомобильного и пешеходного сообщения);
  • "Малые Селменцы – Вельке Слеменце" (для пешеходного сообщения).

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Напомним, 29 мая Украина открыла границу со странами ЕС и Молдовой.

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Источник: Сегодня

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