"Слышал голоса": появились новые подробности о полицейском-убийце в Париже

Следователи пока не исключают, что нападение могло быть терактом, но основной версией считают конфликт

Полиция в Париже. Фото: twitter.com/InfosFrancaises

Жена полицейского, который убил накануне четырех своих коллег в отделении в Париже, сообщила телеканалу BFM TV, что за день до нападения он "слышал голоса" и вел себя неадекватно.

По словам женщины, его поведение вызвало у нее беспокойство.

Газета Le Figaro ранее сообщила, что этот полицейский полтора года назад принял ислам, однако, по данным СМИ, пока нет данных, которые говорили бы о его интересе к радикальным формам этой религии.

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Следователи пока не исключают, что нападение могло быть терактом, но основной версией все-таки считают конфликт нападавшего с сослуживцами.

По некоторым данным, за день перед нападением этого мужчину вызывал к себе его начальник, чтобы обсудить, почему тот на работе перестал здороваться с женщинами.

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По словам представителя профсоюза сотрудников полиции Лоика Травера, нападавший считался примерным сотрудником; коллеги его ценили и уважали. Он был инвалидом – страдал от серьезных проблем со слухом.

Накануне в доме мужчины, совершившего нападение, прошли обыски. Стражи порядка изъяли компьютеры и мобильные телефоны.

Вооруженный ножом 45-летний мужчина в четверг напал с ножом на своих сослуживцев в префектуре полиции Парижа. Он успел убить четырех человек, после чего его застрелили.

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