Смерть в рефрижераторе: британская полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о гибели 39 мигрантов

В Британии обнаружили грузовик с телами. Фото: REUTERS/ANF/MMA

Британская полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к гибели 39 вьетнамских мигрантов, тела которых в октябре были найдены в прицепе грузовика в английском графстве Эссекс. Об этом сообщило информагентство Press Association.

36-летний мужчина был задержан в английском портовом городе Перфлит, куда на пароме из Бельгии прибыл прицеп, в котором нелегальных мигрантов из Вьетнама ввезли на территорию Соединенного Королевства. Задержанный подозревается во вступлении в сговор с целью торговли людьми, а также пособничестве нелегальной миграции.

Водитель грузовика Морис Робинсон предстал перед судом и признал себя виновным в пособничестве нелегальной миграции и приобретении заведомо краденого имущества, однако отверг обвинения в непредумышленном убийстве 39 человек.

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Новое слушание по его делу состоится 13 декабря.

В качестве предварительной причины смерти 39 человек, среди которых были трое несовершеннолетних, СМИ называют переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.

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В британской полиции напомнили, что по этому делу также были арестованы три человека: 38-летние мужчина и женщина из Уоррингтона (Чешир) и 48-летний мужчина из Северной Ирландии. Все они подозреваются в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве и находятся под стражей.

Напомним, полицейские обнаружили в индустриальном парке в Грейсе (Эссекс) грузовик с 39 телами. На данный момент установлено, что трейлер вечером 22 октября отправился на пароме из Зебрюгге (Бельгия) в порт Пурфлит (Великобритания), куда прибыл днем 23 октября. Головная часть грузовика с кабиной водителя прибыла из Северной Ирландии и забрала автоприцеп из Пурлифта.

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