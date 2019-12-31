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Смерть журналиста в Словакии: суд вынес первый приговор

31 декабря, 10:18

Золтан Андруско на дальнейших заседаниях будет в качестве свидетеля

Стихийный мемориал памяти Яна Кучака и Мартины Кушнировой

Стихийный мемориал памяти Яна Кучака и Мартины Кушнировой / Фото: AFP

Суд в Словакии вынес первый приговор по делу о резонансном убийстве журналиста Яна Кучака (Куцяка).

По версии обвинения, 42-летний Золтан Андруско, приговоренный к 15 годам лишения свободы, получил предложение найти наемного убийцу от переводчицы словацкого мультимиллионера Мариана Кочнера. Суд называет Андруско посредником в убийстве Яна Куцяка. Журналист был убит, готовя расследование о связях окружения премьера Словакии с итальянской мафией.

Так, обвинения предъявили еще четверым подозреваемым, включая бизнесмена и его переводчицу. Андруско заключил соглашение со следствием и на дальнейших заседаниях будет давать показания в качестве свидетеля.

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Напомним, Ян Кучак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта Трнавского края на западе Словакии. Журналист вскрыл, в частности, коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о наличии контактов двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьера лидера партии "Направление — социальная демократия" Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.

Ранее местные СМИ сообщили, что заказчик заплатил за убийство Кучака минимум 70 тысяч евро. Причем изначально планировалось убить только лишь его одного, а его невеста Мартина Кушнирова оказалась случайной жертвой.

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