Масштабная авария с шестью автомобилями в Польше: погибли шесть человек
Около города Щецин столкнулись шесть легковых автомобилей и грузовик
Спустя две недели после ДТП с участием украинских студентов в Польше, на северо-западе страны случилась массовая дорожная авария, в результате которой погибли не менее шести человек и еще несколько пострадали.
"Участниками аварии стали 22 человека. Шесть из них погибли, четверо попали в больницу", — заявила пресс-секретарь региональной службы спасения Паулина Таргашевская.
Трагедия произошла на трассе А6 около города Щецин, где столкнулись шесть легковых автомобилей и грузовик. Вдобавок к этому после ДТП начался пожар.
На данный момент из-за аварии дорога перекрыта в обоих направлениях.
Напомним, в прошлом месяце в Польше произошло смертельное ДТП, в котором погиб украинец - мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Авария случилась вблизи села Вежбица в Радомском повяте.
Мы также писали о другом происшествии, в ходе которого поезд на большой скорости врезался в карету скорой помощи, которая выехала на переезд. Вследствие случившегося неподалеку от города Пущиково 30-летний врач и 42-летний фельдшер погибли на месте.
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