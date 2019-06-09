Масштабная авария с шестью автомобилями в Польше: погибли шесть человек

Около города Щецин столкнулись шесть легковых автомобилей и грузовик

Фото: REUTERS/Carlos Reyes.

Спустя две недели после ДТП с участием украинских студентов в Польше, на северо-западе страны случилась массовая дорожная авария, в результате которой погибли не менее шести человек и еще несколько пострадали.

"Участниками аварии стали 22 человека. Шесть из них погибли, четверо попали в больницу", — заявила пресс-секретарь региональной службы спасения Паулина Таргашевская.

Трагедия произошла на трассе А6 около города Щецин, где столкнулись шесть легковых автомобилей и грузовик. Вдобавок к этому после ДТП начался пожар.

На данный момент из-за аварии дорога перекрыта в обоих направлениях.

Напомним, в прошлом месяце в Польше произошло смертельное ДТП, в котором погиб украинец - мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Авария случилась вблизи села Вежбица в Радомском повяте.

Мы также писали о другом происшествии, в ходе которого поезд на большой скорости врезался в карету скорой помощи, которая выехала на переезд. Вследствие случившегося неподалеку от города Пущиково 30-летний врач и 42-летний фельдшер погибли на месте.

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