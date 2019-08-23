Смертельная буря в Польше: число пострадавших растет

Более полусотни туристов попали в больницы и троих разыскивают после непогоды в Татрах

Видео: Reuters

Количество пострадавших в результате бури, которая обрушилась на польские Татры 22 августа, увеличилось.

Ссылаясь на данные созданного по этому поводу антикризисного штаба, польские СМИ сообщают, что медицинская помощь понадобилась около 140 людям.

Ранее сообщалось о сотне пострадавших.

В результате сильной грозы 56 человек, включая 34 туриста, оказались в больницах. Многие из них находятся в тяжелом состоянии – у них переломы, внутренние травмы и ожоги. Несколько человек уже прооперировали.

Спасатели продолжают поисковые работы – местные отели сообщили, что к ним не вернулись 16 туристов. На данный момент 13 человек из них удалось найти. Для патрулирования также задействовали вертолет.

Напомним, что накануне в полдень на горном массиве Гевонт в Польше внезапно началась буря и продолжалась около часа. Молния попала в несколько мест, в частности, в цепь горного массива.

В связи со случившимся мэр города Закопане Лешек Доруля объявил 23 августа днем траура.

Напомним, в мае на восток страны обрушился торнадо, в результате чего как минимум один человек погиб и 120 зданиям был нанесен ущерб. В то же время на юге страны из-за сильных осадков вышли из берегов реки.

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