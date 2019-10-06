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Смертельное ДТП в Румынии: стали известны причины аварии

6 октября, 21:15

В результате ДТП погибли девять пассажиров микроавтобуса и один человек из фургона

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Десять человек погибли и еще семь получили травмы при столкновении фургона с микроавтобусом в Румынии.

Инцидент произошел в районе села Сфынту Георге в уезде Яломица в юго-восточной части страны. По предварительной информации, причиной аварии стал выезд фургона на встречную полосу движения.

В результате ДТП погибли девять пассажиров микроавтобуса и один человек из фургона. Трое пострадавших были доставлены в больницу Багдасара в Бухаресте, еще четверо — в медучреждение Флоареска.

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Следствие рассматривает несколько причин аварии. Так, по словам следователей, на то, что водитель не справился с управлением транспортного средства могли повлиять неблагоприятные погодные условия, пишет местное издание TACATACA.RO.

Кроме того, следствие допускает, что мужчина уснул за рулем, а также не исключает технической неисправности микроавтобуса.

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Ранее сообщалось, что в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Румынии шесть украинцев получили травмы различной степени тяжести.

Также мы писали, что в Румынии перевернулся автобус с украинскими и молдавскими туристами. По предварительным данным, погибли трое детей. Еще 20 человек получили ранения, пятеро из них – в тяжелом состоянии. Автобус двигался по маршруту Стамбул – Бухарест – Кишинев.

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ДТП Румыния причины фургон микроавтобус

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