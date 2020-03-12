Смертельное ДТП с украинцами в Словакии: фото, видео с места трагедии

В Словакии, где ранее в этом году уже произошло ДТП с украинцами, граждане нашей страны попали в новую смертельную аварию.

Как пишет местный портал SME, трагедия случилась в ночь на 11 марта на трассе I/18 возле города Ружомберок, где столкнулись микроавтобус и рейсовый автобус – оба на украинских номерах.

Предполагается, что ДТП произошло по вине 26-летнего водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter – выезжая с автозаправки, он не предоставил приоритет автобусу, который двигался по главной дороге. После столкновения автобус вылетел в 8-метровый овраг.

В результате погибли водитель микроавтобуса и находившийся на пассажирском сидении 23-летний украинец, и еще 31 человек пострадали – 25 из них госпитализировали с травмами различной тяжести. В соцсетях пишут, что погибшие – жители Тячевского района Закарпатья..

Рейсовый автобус направлялся из Берлина в Украину через Прагу. На фоне распространения в Европе коронавирусной инфекции, у его пассажиров взяли анализ на предмет инфицирования. Несмотря на то, что результат тестов оказался отрицательный, их, а также спасателей, направили на карантин.

Напомним, что в ноябре в Словакии автобус, в котором ехали школьники, столкнулся с грузовиком, в результате трагедии погибли как минимум 13 человек, еще около 20 пострадали.

Кроме того, в прошлом году в Венгрии произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погибли двое граждан Украины.

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