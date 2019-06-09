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Смертельное крушение самолета в Португалии: погибли двое

9 июня, 21:56

Падение легкомоторного самолета на западе Португалии спровоцировало сильный пожар

Фото: observador.pt
Фото: observador.pt.

В Португалии, где полгода назад разбился вертолет медиков, потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате чего погибли два человека.

Как сообщили в местной спасательной службе, авиакатастрофа случилась 9 июня в непосредственной близости от аэродрома небольшого городка Лейрия на западе страны.

Для идентификации погибших их тела доставили в госпиталь.

Кроме того, после крушение вспыхнул сильный пожар, который перекинулся на окружающий аэродром лес. В его тушении задействовано восемь пожарных машин и 21 спасателя.

Напомним, что ранее в этом году в соседней с Португалией Испании два человека стали жертвами падения небольшого самолета. Инцидент произошел около муниципалитета Кихорна. В результате авиакатастрофы погибли пожилые мужчина и женщина.

Мы также писали об авиакатастрофе, которая произошла на этой неделе в расположенном в 50 километрах от Нью-Йорка небольшом городке Данбери, Пилот не справился с управлением и воздушное судно просто врезалась в кровлю. В этот момент в здании находилась женщина.


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Тег Португалия, крушение, самолет, авиакатастрофа

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Источник:

ТАСС

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