Смертельные пожары в Греции: количество погибших выросло до 94 человек

Число погибших в результате масштабных пожаров в столичном регионе Греции 23-24 июля выросло до 94 человек, сообщает газета Ekathimerini со ссылкой на пожарную службу страны.

В сообщении уточнено, что в медицинских учреждениях после пожаров умерли 11 человек. В настоящее время 30 пострадавших продолжают находиться в больницах.

На этой неделе власти Греции обнародовали список жертв – старшей погибшей было 93 года, самой младшей- оказался шестимесячный младенец. Двое погибших во время пожаров остаются неидентифицированными.

Ранее в стране заявили, что причиной масштабных лесных пожаров в пригороде Афин могут быть умышленные действия.

Позднее по результатам расследования, проведенного Греческой пожарной службой, стало известно, что причиной пожара оказался не умышленный поджог, а халатность.

Как известно, из-за высоких температур и нескольких иных причин, во многих регионах мира сейчас борются с лесными пожарами. От стихии сильнее всего пострадали Греция, Швеция, Испания, Португалия и штат Калифорния в США.