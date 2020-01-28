Смертельный коронавирус добрался до Германии: появились подробности

Немецкие врачи сообщили, что зараженный пациент изолирован и находится в хорошем состоянии

Больница в Германии. Фото: REUTERS Caption Writer: joh/pac

Коронавирус нового типа 2019-nCoV из Китая добрался до Германии. Заражение подтверждено у мужчины из баварского округа Штарнберг, сообщил представитель министерства здравоохранения федеральной земли в ночь на вторник, 28 января, передает DW.

Пациент изолирован и находится в хорошем состоянии, подчеркнули в ведомстве. Людей, с которыми мужчина находился в тесном контакте, проинформировали о симптомах, мерах предосторожности и путях передачи инфекции.

Специалисты Института имени Роберта Коха считают низким риск заражения для других жителей Баварии.

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Ранее сообщалось, что в Китае от нового типа пневмонии скончались уже 106 человек. Кроме того, возросло число заболевших – опасной болезнью только в Китае уже заразились 4515 человек.

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Случаи заражения также обнаружили в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Тем временем в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики опасного коронавируса.

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