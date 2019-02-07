Смертельный пожар в Париже: что известно о психбольной поджигательнице

В последний раз виновница случившегося покинула психбольницу за несколько дней до пожара

Фото: AFP

Смертельный пожар в Париже: что известно о психбольной поджигательнице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfd/b68/5c5bfdb686252.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfd/b68/5c5bfdb686252.jpg 2019-02-07T11:50:00+02:00 Евросоюз В последний раз виновница случившегося покинула психбольницу за несколько дней до пожара

Подозреваемая в поджоге жилого дома в Париже, жертвами которого стали не менее десяти человек, не менее 13 раз оказывалась в психиатрической лечебнице за последние 10 лет, пишет Associated Press, ссылаясь на прокуратуру.

"За последнее десятилетие подозреваемую в поджоге, в результате которого погибли 10 человек из-за разрушения жилого дома в Париже, как минимум 13 раз была госпитализировали из-за проблем с психическим здоровьем", – говорится в сообщении.

Также оказалось, что в последний раз она покинула психбольницу 30 января – то есть, лишь за несколько дней до пожара.

Кроме того, она занималась поджогами и раньше. В частности, преступница находилась под следствием из-за поджога в магазине одежды.

На данный момент женщина находится в полицейской психиатрической больнице, поскольку на допросе она давала "путаные" ответы. Точная причина случившегося все еще выясняется.

Напомним, пожар возник в ночь на 5 февраля в восьмиэтажном здании в 16-м округе Парижа. Жители близлежащих домов были эвакуированы.

Напомним, что в центре Москве на этой неделе также произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли восемь человек.

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