Смертельный пожар в Париже: что известно о психбольной поджигательнице
В последний раз виновница случившегося покинула психбольницу за несколько дней до пожара
Подозреваемая в поджоге жилого дома в Париже, жертвами которого стали не менее десяти человек, не менее 13 раз оказывалась в психиатрической лечебнице за последние 10 лет, пишет Associated Press, ссылаясь на прокуратуру.
"За последнее десятилетие подозреваемую в поджоге, в результате которого погибли 10 человек из-за разрушения жилого дома в Париже, как минимум 13 раз была госпитализировали из-за проблем с психическим здоровьем", – говорится в сообщении.
Также оказалось, что в последний раз она покинула психбольницу 30 января – то есть, лишь за несколько дней до пожара.
Кроме того, она занималась поджогами и раньше. В частности, преступница находилась под следствием из-за поджога в магазине одежды.
На данный момент женщина находится в полицейской психиатрической больнице, поскольку на допросе она давала "путаные" ответы. Точная причина случившегося все еще выясняется.
Напомним, пожар возник в ночь на 5 февраля в восьмиэтажном здании в 16-м округе Парижа. Жители близлежащих домов были эвакуированы.
Напомним, что в центре Москве на этой неделе также произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли восемь человек.
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