Смертельный шторм "Сабина" в Польше: ураган убил двух человек

Фото: REUTERS/Andreas Gebert

На Польшу обрушился циклон "Сабина", который ранее также пришел и в Украину. Его жертвами стали два человека.

Как сообщает PAP, в Татрах ураган сорвал крышу здания и обрушил на четырех человек. В результате 40-летняя женщина и ее дочь погибли, а двое других пострадавших (женщина и молодой человек) были госпитализированы.

Трагедия произошла на горнолыжном курорте Буковина-Татшаньска в Малопольском воеводстве.

Реклама

Кроме того, сорванная крыша повредила два припаркованных рядом автомобиля.

Стоит отметить, что циклон "Сабина" обрушился на Польшу 10 февраля. Из-за ветра скоростью в 100 км/ч были отменены ряд авиарейсов из варшавского аэропорта имени Шопена и паромы в Швецию.

В тренде Отношения Вашингтона и Москвы достигли низшей точки со времен холодной войны – посол США

Институт метеорологии и водного экономики предупредил о сильном ветре 2 и 3 (высшего) уровня.

Напомним, что циклон "Сабина" и вызванный из ураган "Кьяра" обрушились также на Великобританию, Германию, Бельгию, Нидерланды и Францию, где обрывал электропровода, вырывал деревья с корнями и срывал кровлю с крыш.

Кроме того, сегодня на Одесскую область обрушился сильный ветер – он срывал крыши зданий и валил деревья. Непогода бушевала не только в Одессе, но и в Килийском районе области.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама