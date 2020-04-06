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Смертность от коронавируса в Испании упала до минимума за две недели

6 апреля, 13:50

Станислав Кожемякин

Общее число жертв коронавирусной эпидемии в Испании перевалило за 13 тысяч

Жертвами коронавирусной эпидемии в Испании, которая уже вышла в лидеры в Европе по количеству зараженных, за последние сутки стали 637 человек.

Об этом 6 апреля сообщили в Министерстве здравоохранения королевства, уточнив, что совокупное количество погибших от COVID-19 достигло 13 055 человек.

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В целом, с начала эпидемии инфекцию обнаружили у 135 032 пациентов (на 3 386 больше, чем днем ранее), из которых 6 931 все еще находятся в отделениях интенсивной терапии, а 40 437 человека выздоровели и на данный момент уже покинули медицинские учреждения.

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По данным испанской газеты El Pais, таким образом, уровень смертности упал до минимума за последние две недели. Однако журналисты допускают, что это может объясняться недостаточностью данных, поступающих на выходных.

Напомним, что от коронавируса также скончалась и 86-летняя двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI, принцесса Мария Тереза, став первой жертвой COVID-19 среди представителей монарших семей Европы.

Кроме того, как уже сообщалось, из-за масштабов смертности в Мадриде городской крытый каток будут использовать в качестве импровизированного морга для хранения тел жертв коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Испания эпидемия коронавирус пандемия COVID-19

Источник: Сегодня

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