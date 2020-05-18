Смертность в Швеции побила рекорд: шокирующая статистика

Эпидемия коронавируса не стала для шведов самой смертельной, но все равно войдет в историю

Прошлый месяц оказался для Швеции самым смертельным месяцем за последние 27 лет.

Как сообщает Reuters, согласно данным, опубликованным Статистическим управлением страны 18 мая, в апреле 2020 года в Швеции умерло 10 458 человек – больше, чем в любом другом месяце, начиная с декабря 1993 года.

Отмечается, что в Швеции, где в отличие от многих других стран не стали вводить строгие карантинные меры, уровень смертности во время пандемии коронавируса оказался намного выше, чем в других скандинавских странах.

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Согласно официальным данным, с начала эпидемии в Швеции скончались около 3,7 тысячи человек – это меньше, чем в результате сезонных эпидемий гриппа в декабре 1993 года и январе 2000 года.

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Отмечается, что в декабре 1993 года в стране зафиксировали 11 057 смертей, а показатель смертности в январе 2000 года составил 110,8 на 100 000 человек, в то время как в апреле этого года – 101,1.

В целом же 1993 год оказался самый смертельным в Швеции после вспышки "испанки" в 1918 году – тогда по различным причинам скончались 97 008 человек.

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Стоит отметить, что методы, которые шведские власти применили в борьбе с коронавирусом, раскритиковал даже американский президент Дональд Трамп. По его словам, если бы Вашингтон последовал стопами Осло, в США было бы не менее 2 млн погибших от COVID-19.

Как выглядит жизнь в Стокгольме во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Видео: tripmydream.com

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