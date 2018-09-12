Смертоносный пожар в Греции: жертв становится все больше

Сегодня, 00:43

Число жертв лесных пожаров в Греции в июле возросло до 99

фото AFP
фото AFP

Еще один пострадавший в результате лесных пожаров, бушевавших в конце июля в восточных пригородах греческой столицы, скончался в больнице – число погибших возросло до 99 человек. Об этом сообщила во вторник греческая газета "Элефтерос типос".

Ранее сообщалось о 98 жертвах трагедии.

По данным издания, "скончалась 26-летняя девушка, которая получила во время пожаров тяжелые ожоги и находилась на лечении в афинской больнице "Эвангелизмос". В результате число погибших в катастрофических лесных пожарах на востоке столичной области Аттика достигло 99".

Ранее в стране заявили, что причиной масштабных лесных пожаров в пригороде Афин могут быть умышленные действия.

Позднее по результатам расследования, проведенного Греческой пожарной службой, стало известно, что причиной пожара оказался не умышленный поджог, а халатность.

Как известно, из-за высоких температур и нескольких иных причин, во многих регионах мира сейчас борются с лесными пожарами. От стихии сильнее всего пострадали Греция, Швеция, Испания, Португалия и штат Калифорния в США.
Греция, пожар, девушка, погибший, пострадавший
Источник:

ТАСС

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