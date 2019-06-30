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СМИ назвали вероятного главу Еврокомиссии

30 июня, 17:54

Об этом заявили европейские дипломаты и чиновники перед встречей лидеров ЕС

фото: Day.az
фото: Day.az.

Следующим главой Еврокомиссии скорее всего станет нидерландский политик социал-демократ Франс Тиммерманс. Об этом заявили европейские дипломаты и чиновники за несколько часов до встречи лидеров ЕС, где будет обсуждаться назначения руководителей топ-институтов блока. Об этом стало известно агентству Reuters от собственных источников.

В воскресенье глава Евросовета Дональд Туск провел консультации с представителями ведущих фракций Европарламента. На встрече он заявил, что предложит пост президента Еврокомиссии политическому блоку социал-демократов.

Глава Евросовета не называл конкретных имен, однако именно Тиммерманс был главным кандидатом от социал-демократов на выборах в Европейский парламент.

По словам двух дипломатов и одного советника Европейского парламента, Тиммерманс может быть избран вопреки неожиданно жесткому сопротивлению со стороны восточноевропейских стран.

"Похоже, что Тиммерманса выдвинут на пост президента Еврокомиссии", – сказал агентству один дипломат, участвовавший в переговорах. Эту информацию подтвердил и другой дипломатический источник издания.

Напомним, мы писали, что во время выборов в Европейский парламент 23-26 мая Россия вела кампанию по дезинформации с целью добиться лучших результатов для своих союзников в Европе. На сайте Европейской комиссии опубликовали доклад о введении плана действий против дезинформации.

Также читайте, как повлияет на Украину перестановка сил в ЕС. По словам эксперта-международника, правые могут ставить палки в колеса, но многое будет зависеть от самой Украины.


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Тег ЕС, Еврокомиссия, Тиммерманс

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Reuters

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