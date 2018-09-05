СМИ обнародовали новые фото подозреваемых в покушении на Скрипалей

СМИ обнародовали фото двух граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в марте этого года в британском городе Солсбери.

По данным британских правоохранителей, подозреваемые россияне являются сотрудниками ГРУ.

"Основываясь на этих данных (британских спецслужб), правительство может объявить, что мужчины, названные полицией, являются сотрудниками ГРУ", – сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что имена подозреваемых в причастности в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль и отравлении Дон Стерджес и Чарльза Роули ни о чем не говорят России.

"В СМИ появились заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу Солсбери и Эймсбери. Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят", – заявила она.

Как сообщалось, Великобритания будет добиваться новых санкций ЕС против России.

"Мы будем настаивать на принятии нового санкционного режима ЕС в отношении тех, кто причастен к кибератакам и грубым нарушениям прав человека, а также новых списков в рамках нынешнего санкционного режима против России", - сказала Мэй.