СМИ: Протесты во Франции переросли в настоящую революцию

Массовые протесты против повышения цены на топливо во Франции сопровождаются насилием и агрессией, в результате чего гибнут люди, пишет Sky News.

Правоохранители пытаются взять под контроль уличные беспорядки, но даже применение слезоточивого газа, шумовых гранат и резиновых пуль не останавливает демонстрантов. Полиция продолжает задерживать протестующих, их счет уже идет на сотни.

По словам людей, принимающих участие в акциях на улицах Парижа, протест является началом революции. На вопрос о том, когда же она закончится, демонстранты отвечают, что готовы стоять до последнего.

"Она никогда не закончится. Если будет нужно, я и Рождество отпраздную на улицах. Мы остаемся здесь и никуда не уйдем", – рассказал один из протестующих.

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Люди говорят, что больше не верят власти, ведь она пытается решить проблему с помощью правоохранителей.

"Мы им больше не верим. И единственная мера, к которой они могут прибегнуть – послать на нас вот их (полицейских – Ред.). Даже они больше не доверяют правительству. Мы говорили с ними, они сказали, что выполняют свой долг. Они обучены реагировать, когда их закидывают всякими камнями и осколками", – рассказал другой протестующий.

Люди считают, что "это еще не конец", а "движение продолжится" до тех пор, пока их требования не выполнят.

Ранее сообщалось, что жертвой протестов во Франции из-за повышения цен на бензин стал еще один человек. В ночь с субботы на воскресенье, 2 декабря, из-за баррикад демонстрантов в аварии погиб мужчина. Таким образом число погибших достигло трех.

Напомним, власти Франции заявили, что могут ввести режим чрезвычайного положения в связи с массовыми протестами против повышения цены на топливо.

Кроме того, в Париже задержали около сотни протестующих. Также полиция во французской столице разогнала протестующих против повышения цены на топливо при помощи резиновых пуль и слезоточивого газа.