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СМИ сообщили о серьезных дефектах у истребителей F-35, которые закупает Бельгия

Сегодня, 11:52

Власти королевства приняли решение о замене многоцелевых истребителей F-16 на F-35

F-35B
F-35B. Фото: Flickr
СМИ сообщили о серьезных дефектах у истребителей F-35, которые закупает Бельгия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/78c/6db/5c878c6dbfc00.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/78c/6db/5c878c6dbfc00.jpg Евросоюз Власти королевства приняли решение о замене многоцелевых истребителей F-16 на F-35

Закупаемые Бельгией американские истребители-бомбардировщики F-35 ("Эф-35") могут быть непригодны для ведения боевых действий и опасны для экипажа. Об этом сообщил в четверг местный журнал "Le Vif" со ссылкой на заключение экспертов американской неправительственной организации Project On Government Oversight (POGO).

По данным издания, американская организация провела независимую экспертизу и подготовила отчет, в котором рассказала о том, что у истребителей-бомбардировщиков F-35 есть много технических недостатков, и некоторые из них чрезвычайно серьезные. Так, в соответствии с документом, "эти дефекты делают истребители непригодными для ведения боевых действий и подвергают опасности жизни их экипажей".

Как сообщил осенью прошлого года глава МВД Бельгии Ян Ямбон, власти королевства приняли решение о замене многоцелевых истребителей F-16 на F-35. По его словам, речь идет о 34 самолетах и инвестициях в размере около четырех миллиардов евро. Со своей стороны Пентагон в прошлом уточнял, что сумма сделки составит 6,53 млрд долларов (5,72 млрд евро). По данным газеты Soar, замена F-16 на новые самолеты должна произойти до конца 2023 года.

Главным соперником F-35 на бельгийском тендере был европейский Eurofighter Typhoon. Помимо этого, Франция также предложила Бельгии проект расширенного партнерства по приобретению и обслуживанию своих самолетов Rafale, однако это предложение было внесено вне основного тендера, поскольку превосходило по своим масштабам условия торгов.

На вооружении ВВС Бельгии состоят 54 самолета F-16 1982 и 1991 годов выпуска, эксплуатационный ресурс которых практически исчерпан. Четыре из них задействованы в миссии воздушного патрулирования НАТО в Прибалтике.

Также сообщалось, что Британия закупит у США 17 новейших истребителей F-35B.

Кроме того мы писали, что в США решили провести масштабную проверку истребителей-бомбардировщиков F-35.

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Тег Бельгия, истребитель, F-35

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Источник:

ТАСС

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