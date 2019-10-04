СМИ узнали, что у Джонсона есть "страховочный план" Brexit

ЕС не выносил этот вариант на официальное обсуждение, но рассматривал его в качестве запасного варианта

Борис Джонсон / Фото: AFP

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона есть запасной план по Brexit в случае отказа ЕС от недавних предложений премьера в отношении "страховочного плана" по ирландской границе, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации источников, Джонсон окончательно не исключил применение "страховочного плана" ("бэкстопа"). Его "план Б" заключается в том, что он согласится на "бэкстоп" при условии, что Евросоюз будет применять его ограниченное время.

По данным агентства, ЕС не выносил этот вариант на официальное обсуждение, но рассматривал его в качестве запасного варианта. Однако, как поясняет Bloomberg, чтобы убедить Ирландию принять этот план, потребуется немало усилий.

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Один из источников агентства заявил, что применение "бэкстопа" с условием лимита по времени – это и есть "план Б" британского правительства. Второй собеседник Bloomberg подтвердил, что Джонсон не отвергает "страховочный план".

Напомним, ирландское правительство ждет официальные предложения Лондона по поводу альтернатив прописанному в соглашении о Brexit механизму "бэкстоп", который гарантирует сохранение прозрачной границы между югом и севером Ирландии после выхода Великобритании из ЕС, однако, скорее всего, они станут плохой новостью.

Кроме того, Палата лордов британского парламента одобрила законопроект , обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки.

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