Снегопад парализовал работу аэропорта Брюсселя

В аэропорту столицы Бельгии, Брюсселя, вечером были отменены 130 авиарейсов из-за снегопада, сообщается в Twitter аэропорта.

Со ссылкой на администрацию аэропорта, они объяснили, что взлетные полосы не могли использоваться из-за плохой видимости. Ситуация усложнялась быстрым обледенением покрытия.

Аэропорт призывает пассажиров узнавать о ситуации с рейсами у соответствующих авиакомпаний и предусматривать большой запас времени на путь к аэропорту, так как снег и гололед стали причинами многих аварий на дорогах, и общая протяженность пробок достигла по стране более 500 км.

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Как известно, в странах Европы сохраняется аномально холодная погода, продолжаются снегопады, которые приводят к сбоям работы общественного транспорта, сообщают западные СМИ.

Напомним, по сообщениям синоптиков, в Украине в течение ближайших дней сохранится морозная погода со снегопадами. Метеорологический условия будут очень тяжелыми.

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