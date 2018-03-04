Снежные бури в Европе уносят человеческие жизни

Сегодня, 00:30

Как европейцы справляются с непогодой


Снежные бури в Европе унесли 60 человеческих жизней. Большинство жертв – в Польше: там был мороз до минус 25-ти. А из-за обильных снегопадов сложно найти аэропорт, где самолеты вылетают вовремя. 

Таких снегопадов в Великобритании и Ирландии не видели больше четверти века. Хочешь сесть за руль – сначала откопай машину. А чтобы ещё куда-то доехать – дороги расчищает техника.

На призыв властей пересидеть метели дома многие откликнулись охотно. Говорят: выходят только в магазин.

Погода удивила даже жителей Швейцарии. На автострадах из-за снега – сплошные пробки. А общественного транспорта приходится ждать по 40 минут.

Никогда не видел так много снега раньше. Хотя Швейцария и славится своей зимой, таких снегопадов не было никогда. Тем более, в городе.

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На юге Великобритании не ходят поезда. Море штормит так сильно, что затопило проходящие рядом железные дороги.

И в аэропортах сплошные задержки вылетов. В Брюсселе пассажирам пришлось ждать всю ночь: отменили 130 рейсов.

Снег в радость разве что экстремалам. Этот сноубордист прокатился не только по всевозможным дорожкам в городе, но даже по лестницам.

А знаменитые каналы Амстердама превратились в сплошной каток. 

В столице Нидерландов всю неделю было минус 15. Коньки сейчас – главное развлечение горожан. Спешат кататься, ведь в воскресенье обещают потепление.

Читайте также, почему в Европу пришли аномальные холода и что нас ждет дальше.
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