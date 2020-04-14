Снова сбой: юзеры заявляют о проблемах в Twitter

Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, Германии, Франции, США и Японии

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, Германии, Франции, США и Японии.

По информации сервиса, большая часть пользователей (60%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 21% испытывают проблемы с приложением для Android, 17% — с приложением для iPhone и iPad.

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Ранее в марте 2020 пользователи также жаловались на сбой в сервисе микроблогов Twitter. Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Японии, Израиля, Франции, Великобритании, России.

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Ранее персонал компании Twitter по всему миру попросили работать из дома, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом говорилось в блоге главы отдела кадров Twitter Дженнифер Кристи.

"Мы настоятельно рекомендуем всем сотрудникам по всему миру работать из дома, если они могут.. Наша цель – снизить вероятность распространения коронавируса COVID-19 для нас и окружающего мира", – заявила Кристи.

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