Со дна Балтийского моря подняли столетний коньяк: видео

Алкогольные сокровища со дна Балтийского моря подняла группа шведских и исландских дайверов. Шестьсот бутылок французского коньяка и еще три сотни бутылок ликера переправляли из Франции в Российскую империю еще в 1917 году. Шведский пароход, который вез груз русскому царю Николаю II, затопила немецкая субмарина. В то время алкоголь считали контрабандой, поэтому экипаж пересадили на другое судно, а пароход пошел ко дну. Обломки корабля обнаружили еще 20 лет назад и с тех пор водолазы не оставляли надежды однажды поднять элитные напитки на поверхность. Несколько бутылок теперь отправят на исследование в Швецию и Россию, а судьбу остальных пока не решили.

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А пока одни дайверы поднимают со дна сокровища, другие устанавливают рекорды. Так, ранее новости "Сегодня" писали о том, как фридайверка из Турции установила рекорд Гиннесса. Сахика Еркумен на одном дыхании проплыла сто метров в пещере Гилиндире. Она плыла без ласт или других вспомогательных средств. И сумела побить собственный предыдущий рекорд в 90 метров.

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