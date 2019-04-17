Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Собор Парижской Богоматери может частично обрушиться

Сегодня, 17:44

Из-за сгоревшей в огне деревянной крыши два портала Нотр-Дама теперь ничто не удерживает

Собор Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери. Фото: AFP

В результате пожара в Соборе Парижской Богоматери северной и южной частям его трансепта (помещения, которое пересекает Нотр-Дам поперек) грозит обрушение.

Читайте также

Такое предупреждение 17 апреля сделал официальный представитель пожарной охраны Парижа Габриэль Плюс.

"Верхняя часть портала северного трансепта нестабильна, ведутся работы по ее укреплению. Ее подвижность вызвана тем, что трансепт более не удерживает деревянная крыша, которая сгорела во время пожара", — сообщил он.

Эксперт добавил, что такая же судьба может грозить и аналогичной структуре с южной стороны собора.

"В целом собор держится в основном благодаря тому, что обе колокольни, северная и южная, не пострадали", — подчеркнул Плюс, но не смог сказать, когда нестабильные элементы собора укрепят.

Также, по его словам, могут обрушиться многотонные металлические леса, окружающие Нотр-Дам де Пари, где перед произошедшим начали реставрацию.

Пожарный отметил, что его коллега, пострадавший при тушении, уже идет на поправку и "чувствует себя нормально".

Он также прокомментировал информацию о том, что спасатели прибыли на место пожара с опозданием. По словам Плюса, после поступления сигнала "пожарные команды без опоздания прибыли на место быстро и сделали все, что было возможно в тот момент".


Напомним, ранее госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньез сообщил, что предотвратить обрушение собора удалось, когда до катастрофы оставалось не более 15-30 минут.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Франция, пожар, Париж, собор, нотр-дам де пари, нотр дам

Вы сейчас просматриваете новость " Собор Парижской Богоматери может частично обрушиться". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Реконструкция Нотр-Дама затянется: Франции не хватает мастеров

Сегодня, 12:06

На французском рынке труда не хватает рабочих специалистов, в том числе кровельщиков, каменщиков, плотников и других

Реконструкция Собора Парижской Богоматери: эксперты назвали стоимость

Сегодня, 12:29

Французский архитектор оценил стоимость восстановления обрушившегося свода и уничтоженного огнем интерьера храма

Франция проведет международный конкурс для восстановления шпиля Нотр-Дама

Сегодня, 14:42

Предыдущий шпиль был демонтирован во время Великой французской революции в конце 18-го столетия

Нотр-Дам закрывается из-за пожара: известен срок

Сегодня, 16:23

На время реставрации поврежденного интерьера и купола собор не будет принимать посетителей

На восстановление Собора Парижской Богоматери уже пожертвовали миллиард евро

Сегодня, 10:00

Перевести пожертвования можно через специальный интернет-портал

Во Франции выпустят монеты с Нотр-Дамом: как они будут выглядеть

Вчера, 19:24

Все средства от продажи памятных медалей пойдут на реконструкцию сгоревшего собора

Когда закончится война на Донбассе: неожиданный прогноз астролога

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Сколько нужно ходить пешком каждый день для похудения

Ярославский вложит $200 млн в принадлежащие ему ДМЗ и Суху Балку

Кокорин: "Хотел бы повторно извиниться за свои действия в кафе"

Диетолог назвала самый полезный суп

Мать Роналду о реакции сына на вылет туринского клуба из ЛЧ

Ученые выяснили, какой сок избавит от проблем с позвоночником

Что пишут в Европе о поражении сборной России

Секреты выращивания белых грибов в домашних условиях. Жми

Давно мечтаете о фитнес-браслете? У нас сегодня щедрые скидки

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Сегодня, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

Вчера, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Вчера, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

Вчера, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Почему акулы боятся дельфинов

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль