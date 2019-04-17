Собор Парижской Богоматери может частично обрушиться
Из-за сгоревшей в огне деревянной крыши два портала Нотр-Дама теперь ничто не удерживает
В результате пожара в Соборе Парижской Богоматери северной и южной частям его трансепта (помещения, которое пересекает Нотр-Дам поперек) грозит обрушение.
Такое предупреждение 17 апреля сделал официальный представитель пожарной охраны Парижа Габриэль Плюс.
"Верхняя часть портала северного трансепта нестабильна, ведутся работы по ее укреплению. Ее подвижность вызвана тем, что трансепт более не удерживает деревянная крыша, которая сгорела во время пожара", — сообщил он.
Эксперт добавил, что такая же судьба может грозить и аналогичной структуре с южной стороны собора.
"В целом собор держится в основном благодаря тому, что обе колокольни, северная и южная, не пострадали", — подчеркнул Плюс, но не смог сказать, когда нестабильные элементы собора укрепят.
Также, по его словам, могут обрушиться многотонные металлические леса, окружающие Нотр-Дам де Пари, где перед произошедшим начали реставрацию.
Пожарный отметил, что его коллега, пострадавший при тушении, уже идет на поправку и "чувствует себя нормально".
Он также прокомментировал информацию о том, что спасатели прибыли на место пожара с опозданием. По словам Плюса, после поступления сигнала "пожарные команды без опоздания прибыли на место быстро и сделали все, что было возможно в тот момент".
Напомним, ранее госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньез сообщил, что предотвратить обрушение собора удалось, когда до катастрофы оставалось не более 15-30 минут.
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