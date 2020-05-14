Социальная дистанция на пляже: будут ли итальянцы отдыхать в отдельных кабинках

Несмотря на то, что в сети появились фото пластиковых кабинок, которые будут установлены на пляжах Италии для соблюдении социальной дистанции, эта идея вряд ли будет реализована.

Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"Знаете, по поводу пластика на пляже – это несерьезно. Но, что касается обсуждения проблемы, как защититься и сохранить социальную дистанцию на пляжах – это очень серьезно. Я видел последние предложения, среди которых были не только кабинки, но и "живые" ограждения из бамбука и другого органического материала. То есть, это творчество местного, регионального и центрального уровней. Дискуссия, в которой участвовали специалисты, была посвящена тому, какой должна быть дистанция между людьми на пляже. Говорят о 12 метрах между большими зонтиками, где люди отдыхают с друзьями или семьей. На сегодня – это 5-6 метров, но хотят сделать 12 метров. Уменьшится ли количество тех, кто сможет посещать пляжи, как быть с остальными людьми?" – задает резонный вопрос дипломат.

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Он заметил, что ему нравится в Италии, что любое политическое решение всегда базируется на рекомендации специально созданного научного комитета при правительстве.

"Есть объяснение от правительства, мы принимаем политическое решение о том, что есть научное обоснование. Этот научный комитет – это не чиновники, а именно медики, ученые, у которых нет прямого доступа к правительству, но благодаря созданию комитета (или в других странах – советов) они имеют влияние", – объяснил Перелыгин.

По его словам, в Риме 18 мая открываются бары и рестораны.

"Я разговаривал с владельцем одного из заведений возле посольства, они готовятся, но еще не знают, какие будут указания, рекомендации и инструкции по социальной дистанции именно в ресторане. Будет ли два метра между столиками нормально? Два человека за одним столиком? А если придет семья с детьми? То есть, сегодня все эти заведения, в том числе и те, кого касается организация отдыха летом, они готовятся. Но все будет зависеть от успешности борьбы с пандемией. Последнюю неделю Италия демонстрирует очень положительные показатели по уменьшению инфицированных и увеличению тех, кто выздоровел. Никоим образом никто ни из чиновников, ни из политиков не хотел бы, чтобы каким-то опрометчивым решением все эти карантинные меры были сведены на нет и началось увеличение количества инфицированных", – подытожил посол Украины.

Ранее сообщалось, что украинский дипломат объяснил, можно ли планировать летний отдых в ЕС .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Планировать ли украинцам летний отпуск в Италии: интервью с послом Украины Евгением Перелыгиным" .

Посол Украины в Италии Видео: Сегодня

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