Солнце, зелень и кристально чистое море: во сколько обойдется отдых на живописной Менорке

Поплавать среди причудливых бухт и попробовать омара, которого любит сам король Испании. Менорка – остров, где нет и ста тысяч жителей, ежегодно привлекает сотни тысяч отдыхающих. Весь остров – наследие ЮНЕСКО, поэтому сохранился в первозданном виде. Поражает туристов живописными пейзажами. Сколько за это платят?

Почти круглый год солнце, разнообразная зелень и кристально чистое море. Ежегодно сотни тысяч туристов скрываются от городской суеты на маленькой Менорке. Из Украины билет туда и обратно обойдется минимум в триста евро, но за них самолет доставит вас на живописный остров Испании.

Ночевка – от ста пятидесяти, и это – за скромные апартаменты. Сон гарантирован – здесь всегда тихо.

"У нас не бывает шумных вечеринок. Мы не возводим для них павильоны, чтобы не травмировать природу. Это запрещено: весь наш остров – наследие ЮНЕСКО. И туристы едут сюда за покоем и умопомрачительными пейзажами", – говорит Элизабет Рейш, жительница Менорки.

Пальмы, кактусы, сосны и разноцветные цветы – отдыхающих Менорка радует экзотической флорой, чистым воздухом, причудливой архитектурой.

Чтобы увидеть все прелести Менорки, придется объехать остров полностью и останавливаться чуть ли не каждые десять километров. А для этого нужна машина. День аренды – от пятидесяти евро.

Но большинство приезжает сюда ради пляжей, которые окаймляют весь остров. Золотистый песок, диковинные бухты и прозрачная бирюзовая вода. Этот участок Средиземного моря – один из самых чистых в Европе.

"32 года мы ездим только на этот остров. Здесь – несравненно море, волшебные пейзажи и доброжелательные люди!", – делятся отдыхающие.

"Обожаю здесь отдыхать с семьей. Вода теплая, и дети в ней охотно играют", – говорят туристы.

Из развлечений для детей – горки, с которых съезжают в воду, для взрослых – яхты, катера, гидроциклы. Такой трюк на банане – 30-ть евро. А экскурсия – по меньшей мере сто.

"Сто евро – за поездку на дикие пляжи. Вывожу лодки в море, высаживаю вблизи бухт. Там можно прыгать в воду. Без проводника вы туда не попадете – надо знать местность", – говорит Cид Рабах, экскурсовод.

Славится Менорка и кухней, в частности морскими деликатесами.

Омаров несколько веков назад здесь ели только бедняки, которые рыбачили на побережье. А теперь это удовольствие – для богачей. За одного такого просят 30 евро. И это – коронное блюдо Менорки. Попробовать его сюда приезжает сам король Испании.

На память о живописном острове советуют покупать сыр. Здесь сыроварни – на каждом шагу. За килограмм – от двадцати евро.

"Мой сыр – вкусный, потому что коров пасут на природе. Четко придерживаюсь технологии варки. И храню все это в схронах, пока не убежусь, что созрел. По вкусу пришлось всему миру – я экспортирую в США и Австралию", – рассказывает Педро Меркадал, сыровар.

В качестве сувенира можно купить и кожаные тапочки. Служат – годами. Их носит большинство менорканцев. В общем поездка обойдется минимум в семьсот евро. А в сентябре – почти на треть дешевле. Как и на всех курортах, цены осенью здесь падают.

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