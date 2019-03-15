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Солома – в тренде: в Италии началась масштабная архитектурная выставка

Сегодня, 04:56

Мировой тенденцией в строительстве является энергосбережение

Солома – в тренде: в Италии началась масштабная архитектурная выставка Евросоюз Мировой тенденцией в строительстве является энергосбережение

В Италии проходит масштабная архитектурная выставка, где можно познакомиться с трендами в области. На выставку отправилась и украинская делегация с участием студентов, которые завоевали право посетить выставку в конкурсе среди тысячи с лишним конкурентов. В общем уже сотня молодых талантов привезла новый архитектурный опыт в Украину.

На выставке в Милане – квадратные километры инноваций и мирового опыта строительства. Среди сотен строительных новинок можно заблудиться: и стройматериалы, и внутреннее убранство домов, и освещение. Например, можно увидеть искусственный камень, который при любой погоде остается сухим. А даже обычная противокомариная сетка превращается в подлинное украшение любого интерьера.

Мировая мода в строительстве, которая захватила умы архитекторов – это энергосбережение. Последний миланский тренд, как оказалось, был популярным еще в наших прадедов: утеплитель жилья из соломы. Этот несколько подзабытый материал имеет шанс на вторую жизнь и в Украине.

Напомним, что именно Фонд Бориса Колесникова наградил победителей проекта "Архитектор 2019" поездкой в Италию. 14 февраля стали известны имена тридцати победителей всеукраинского конкурса "Архитектор 2019". Проект длился полгода, его инициатором и организатором является Фонд Бориса Колесникова. 

Благотворительная образовательная инициатива объединила 1 300 студентов архитектурно-строительных специальностей из 25 ведущих вузов Украины. Они прошли три этапа отбора, в том числе, презентовали архитектурные проекты экспертам отрасли. Лучшие конкурсанты получили возможность посетить ведущую европейскую выставку в сфере архитектуры и строительства Made Expo 2019 в Милане, отправиться в специализированный тур по городу в сопровождении местных специалистов, ознакомиться с уникальными образцами мировой классической архитектуры.  

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Тег архитектор

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