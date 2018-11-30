Соратница Меркель предложила ЕС и США закрыть порты для российских кораблей

Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что Запад должен дать ответ на агрессию России на Азове

Европейскому Союзу и США стоит рассмотреть возможность закрытия своих портов для российских судов идущих из Азовского моря. Об этом, как сообщает, Reuters заявила генеральный секретарь немецкой партии "Христианско-демократический союз" Аннегрет Крамп-Карренбауэр, комментируя захват Россией украинских кораблей.

"Если будет подтверждено, что агрессия исходила от России ... тогда я думаю, что должен быть ясный ответ", - сказал Крамп-Карренбауэр.

"Одним из ответов может быть, например, запретить российским кораблям из региона – Азовского моря – входить в европейские или американские порты, пока эта ситуация с Украиной не будет решена", - добавила она.

По данным европейских СМИ, Крамп-Карренбауэр может сменить Ангелу Меркель во главе ХДС.

Как известно, на следующих парламентских выборах в Германии, которые состоятся в 2021 году, действующая глава правительства Ангела Меркель не станет выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера. Кроме этого, Меркель не будет претендовать на лидерство в своем Христианско-демократическом союзе.

Как известно, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в тот момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн".