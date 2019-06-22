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Соседи Бориса Джонсона вызвали полицию из-за женских кризов

22 июня, 04:27

Соседи опасались за жизнь его сожительницы Джонсона Кэрри Саймондс, в чьей квартире он живет

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Henry Nicholls.

Соседи кандидата на должность премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в ночь на пятницу 21 июня вызвали полицию, после того как услышали перебранку в квартире, в которой проживает экс-глава МИД Великобритании, сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что соседи опасались за жизнь его сожительницы Джонсона Кэрри Саймондс, в чьей квартире он живет. Один из соседей предоставил The Guardian аудиозапись с перебранкой Бориса Джонсона с Саймондс, на которой, как утверждает газета, слышен отказ экс-главы МИДа уходить из квартиры и просьба сожительницу не трогать его ноутбук. Ссора могла произойти из-за бокала красного вина, который Джонсон пролил на диван. Также на аудио, по словам газеты, слышны женские крики "не трогай меня" и звон бьющейся посуды.

Полиция в ходе беседы с Джонсоном и Саймондс не выявила признаков правонарушения.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и его жена Марина Уилер объявили о разводе в сентябре 2018 года. Британская газета The Sun сообщила, что Уилер не раз обвиняла Джонсона в изменах на протяжении их совместной жизни, а ранее в сентябре выгнала его из дома за очередной такой роман.

СМИ отмечали, что в 2004 году Уилер заподозрила своего супруга в измене с писательницей Петронеллой Уайтт, а в 2010 году – с искусствоведом Хелен Макинтайр.

Напомним, что ранее Борис Джонсон заявил, что не намерен платить ЕС за Brexit.

Также ранее бывший министр иностранных дел Великобритани Борис Джонсон стал "жертвой" традиционного празднования ночи Гая Фокса в Великобритании.

В ночь на 4 ноября гигантское чучело политика сожгли на празднике в британском городе Эденбридж, где таким образом каждый год отмечают "пороховой заговор" – неудачный теракт в парламенте Соединенного Королевства в 1605 году.

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Тег соседи, полиция, Борис Джонсон

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Источник:

Интерфакс

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