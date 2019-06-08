Соседские войны: в сеть попало курьезное видео пожара в британском графстве Кент

На видео – два домохозяйства, а между ними пылает ограда

Просто во время пожара подрались жители графства Кент, в Великобритании. Конфликт успел заснять человек, который проезжал мимо.

На видео – два домохозяйства. А между ними пылает ограда. Пожилая женщина с одного дома, вместо того, чтобы тушить, кричит на соседей, рассказывает автор видео. Мол, последние виновны в возгорании. Мужчины также не спешили заливать огонь водой. В конце концов, огонь потушили пожарные.

В британском городе Киртон 24-летний местный житель по имени Билли Хикс устроил пожар в доме бывшей девушки во время новогодней вечеринки. Он не хотел, чтобы его возлюбленная была в отношениях с другим молодым человеком.

Парень с канистрой пришел в дом бывшей девушки 1 января и начал все поливать бензином. Он кричал: "Ты никому не достанешься", затем поджег дом. В результате Билли и еще двое людей погибли, пишет The Sun.

Выжившая девушка подала иск в суд. С тех пор полиция начала расследование трагедии, однако они никого не ищут, ведь подозреваемый умер во время пожара.

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