Сотни тысяч британцев просят отменить Brexit

Петиция "Отменить статью 50 и остаться в ЕС" вызвала такой ажиотаж, что сайт парламента периодически перестает работать

Тереза Мэй. Фото: AFP

Сотни тысяч британцев просят отменить Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/396/d18/5c9396d1832fd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/396/d18/5c9396d1832fd.jpg 2019-03-21T15:53:00+02:00 Евросоюз Петиция «Отменить статью 50 и остаться в ЕС» вызвала такой ажиотаж, что сайт парламента периодически перестает работать

Более 890 тысяч человек призвали британский парламент отменить процедуру выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Именно столько человек подписали петицию на сайте законодательного органа и теперь парламентарии обязано рассмотреть это предложение, поскольку оно набрало в восемь раз больше голосов для вынесения на обсуждение.

"Правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС — это „воля народа". Мы должны покончить с этим утверждением, продемонстрировав силу общественной поддержки идее остаться в ЕС. Референдум может не состояться, поэтому голосуйте сейчас", — гласит текст документа.

Петиция "Отменить статью 50 и остаться в ЕС" вызвала такой ажиотаж, что сайт парламента периодически перестает работать.

В то же время премьер-министр Тереза Мэй выразила надежду на то, что лидеры Евросоюз предоставят ее стране возможность отсрочить Brexit.

"Я работаю над тем, чтобы парламент смог одобрить сделку, и короткое продление даст мне эту возможность. Я здесь, чтобы обсудить с моими коллегами-лидерами просьбу о короткой отсрочке – до июня", – заявила она перед саммитом ЕС в Брюсселе 21 марта.

Мэй подчеркнула, что стремится к контролируемому Brexit, то есть, чтобы Британия покинула ЕС с соглашением.

Напомним, что ранее она обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.

В ответ на этом, как мы уже писали, ей заявили, что Британия должна должна покинуть Евросоюз либо до майских выборов в Европарламент, либо в конце года, и принимать в них участие.

Кроме того, также сообщалось, что Евросоюз может согласиться с ее просьбой, но только если Мэй сможет заручиться поддержкой на голосовании по соглашению о Brexit на следующей неделе.

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Источники: Интерфакс , ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.