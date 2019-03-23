Сотни тысяч человек собрались в Лондоне в поддержку нового референдума по Brexit: фото
Организатором акции выступила общественная кампания People's Vote
Сотни тысяч человек собрались в Лондоне с требованием провести второй референдум по вопросу о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), сообщает Sky News.
В числе демонстрантов – мэр Лондона Садик Хан, представляющий оппозиционную Лейбористскую партию, лидер партии "Либеральные демократы" Винс Кейбл и первый министр Шотландии Никола Стержден.
Организатором акции выступила общественная кампания People's Vote ("Голос народа"). По словам ее представителей, британские парламентарии должны поддержать проведение второго референдума, чтобы дать гражданам решить, как именно должен быть осуществлен Brexit, и должно ли королевство вообще покидать ЕС.
Кроме того, в Великобритании набирает силу кампания в пользу отказа от Brexit. К 15.00 субботы по Гринвичу (17.00 по киевскому времени) уже 4,34 млн человек подписали соответствующую петицию, и их число продолжает стремительно расти.
Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что если Brexit будет реализован по "жесткому" сценарию, без соглашения с ЕС, то британские власти приведут в состояние боеготовности 3,5 тыс. военнослужащих на случай возникновения экстренных ситуаций.
В то же время заместитель спикера Палаты общин ЛиндсиХойл посоветовал британским депутатам улучшить личную безопасность, чтобы избежать риска нападения или публичных оскорблений из-за Brexit.
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