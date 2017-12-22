Совбез ООН проголосует за новые санкции против КНДР

Для принятия резолюции нужно минимум девять голосов за без вето США, Великобритании, Франции, России и Китая

В пятницу, 22 декабря, Совбез ООН должен проголосовать за резолюцию США по ужесточению санкций против КНДР в ответ на испытания межконтинентальных баллистических ракет.

Об этом сообщает Reuters.

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По информации агентства, в проекте резолюции говорится о запрете почти 90 процентов экспорта нефтепродуктов в Северную Корею с ограничением их до 500 тысяч баррелей в год. Также предусмотрено требование репатриации граждан КНДР, работающих за рубежом более 1 года.

Для принятия резолюции нужно минимум девять голосов за без вето США, Великобритании, Франции, России и Китая.

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Напомним, Южная Корея сообщила о запуске КНДР баллистической ракеты. Из-за действий Северной Кореи Совбез ООН проведет срочное заседание.

После появления информации о ракетном пуске генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну и призвал КНДР вернуться к конструктивному диалогу с международным сообществом.

Затем стало известно, что США введут новые санкции против Северной Кореи, которая осуществила очередной ракетный пуск. Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп после переговоров с главой Китая Си Цзиньпином.