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Совет ЕС обсудит ситуацию в Украине

Сегодня, 16:33

На Совете ЕС обсудят предстоящие выборы, процесс реформ и ситуацию в области безопасности в Украине

Фото: Flickr
Совет ЕС обсудит ситуацию в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/092/b0e/5c5092b0e9f09.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/092/b0e/5c5092b0e9f09.jpg Евросоюз На Совете ЕС обсудят предстоящие выборы, процесс реформ и ситуацию в области безопасности в Украине

Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза на плановом заседании 18 февраля обсудят ситуацию на Украине и в Сирии. Об этом сообщила в среду пресс-служба Совета ЕС.

"Совет проведет всеобъемлющую дискуссию по Украине, включая предстоящие выборы, процесс реформ и ситуацию в области безопасности", – говорится в заявлении евроинститута.

Кроме того, в документе отмечается, что главы МИД обсудят последнее развитие событий в Сирии.

"Министры иностранных дел также обсудят ситуацию в Сирии и, в частности, последние события на месте", – сообщил Совет.

Еще одной темой заседания станет ситуация в Венесуэле, говорится в заявлении.

Напомним, 21 декабря 2018 года Совет ЕС решил продлить санкции против России до 31 июля 2019 года в связи с отсутствием прогресса в выполнении Москвой условий Минских соглашений.

5 февраля этого года члены комитета Европейского парламента по иностранным делам одобрили документ, в котором призвали ЕС к готовности ввести новые санкции против России и пересмотреть действующее соглашение о партнерстве.

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Тег Евросоюз, Украина, Совет ЕС

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ТАСС

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