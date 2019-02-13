Совет ЕС обсудит ситуацию в Украине
На Совете ЕС обсудят предстоящие выборы, процесс реформ и ситуацию в области безопасности в Украине
Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза на плановом заседании 18 февраля обсудят ситуацию на Украине и в Сирии. Об этом сообщила в среду пресс-служба Совета ЕС.
"Совет проведет всеобъемлющую дискуссию по Украине, включая предстоящие выборы, процесс реформ и ситуацию в области безопасности", – говорится в заявлении евроинститута.
Кроме того, в документе отмечается, что главы МИД обсудят последнее развитие событий в Сирии.
"Министры иностранных дел также обсудят ситуацию в Сирии и, в частности, последние события на месте", – сообщил Совет.
Еще одной темой заседания станет ситуация в Венесуэле, говорится в заявлении.
Напомним, 21 декабря 2018 года Совет ЕС решил продлить санкции против России до 31 июля 2019 года в связи с отсутствием прогресса в выполнении Москвой условий Минских соглашений.
5 февраля этого года члены комитета Европейского парламента по иностранным делам одобрили документ, в котором призвали ЕС к готовности ввести новые санкции против России и пересмотреть действующее соглашение о партнерстве.
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