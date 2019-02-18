Совет ЕС одобрил новые санкции против России: Могерини озвучила детали

ЕС сохраняет единство в отношении продления санкций, утверждает глава европейской дипломатии

Федерика Могерини. Фото: AFP

Совет ЕС одобрил новые санкции против России: Могерини озвучила детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/acb/3b4/5c6acb3b47c35.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/acb/3b4/5c6acb3b47c35.jpg 2019-02-18T17:13:00+02:00 Евросоюз ЕС сохраняет единство в отношении продления санкций, утверждает глава европейской дипломатии

Верховный комиссар ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини подтвердила слова заместителя главы Администрации президента Украины Константина Елисеева о том, что главы МИД Евросоюза согласовали так называемый "азовский пакет" санкций.

"Я могу подтвердить, что есть политический консенсус по новым мерам — индивидуальным санкциям против России. Формальный процесс завершится в ближайшие дни", — заявила она на пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания Совета ЕС.

Комиссар подчеркнула, что санкции не должны оставаться навсегда, но сейчас "время для их отмены еще не пришло".

"Мы пока не видим позитивного развития ситуации на месте, поэтому ЕС сохраняет единство в отношении продления санкций", — заявила Могерини.

Европейские источники утверждают, что в санкционный список попадут восемь человек. Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак подтвердил, что санкции коснутся только нескольких физических лиц.

Напомним, ранее Могерини анонсировала, что решение о новых санкциях Европейского Союза против России может быть принято в ближайшие две недели.

В то же время президент Петр Порошенко утверждает, что ЕС уже утвердил "азовский пакет" санкций против РФ из-за захвата украинских моряков и судов и примет его в начале следующей недели.

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