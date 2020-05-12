Совет ЕС утвердил выводы о политике Восточного партнерства, которой в минувшем году исполнилось ровно десять лет, на период после 2020 года, подтвердив ее стратегическое значение и совместную приверженность созданию общей зоны общей демократии, процветания и стабильности.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Совет приветствует значительные достижения Восточного партнерства на сегодняшний день и подтверждает свой подход, основанный на стимулировании и условиях, как средство поощрения стран Восточного партнерства к продолжению реформ и наращиванию усилий в этом направлении.

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"Совет подтверждает, что нынешняя политическая основа, включая "20 результатов к 2020 году", является действующий и приносит ощутимые результаты и пользу людям. Совет также подчеркивает важность будущего Восточного партнерства как более стратегической, амбициозной, гибкой и всеобъемлющей основы для сотрудничества, позволяющей участникам совместно решать общие и глобальные задачи в широком спектре областей, особенно в нынешней беспрецедентной ситуации, вызванной пандемией COVID-19", – говорится в сообщении.

Также в сообщении указано, что Совет ЕС с нетерпением ожидает следующего саммита Восточного партнерства.

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Ожидается, что на нем будут рассмотрены результаты, достигнутые со времени проведения последней встречи на высшем уровне в 2017 году, одобрены долгосрочные политические цели и намечены пути дальнейшего укрепления и углубления сотрудничества, а также будет дан мандат на подготовительную работу над следующими результатами после 2020 года.

Напомним. что ранее бывший представитель Украины при ЕС и экс-замглавы Администрации прездента Константин Елисеев объяснил "Сегодня", почему у Украины нет перспектив в европейской политике "Восточного партнерства", пока она согласовывает свои действия с Беларусью, Арменией и Азербайджаном.

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Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Восточному партнерству 10 лет: как Украина предлагает улучшить эту европейскую политику" .

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