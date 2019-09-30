Совет Европы должен делать больше для расследования крушения MH17 – Франция

Совет Европы готов сотрудничать в этом вопросе с правительством Нидерландов, где продолжается международное расследование

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Совет Европы будет способствовать привлечению к ответственности причастных к крушению пассажирского самолета рейса МН17 на Донбассе. Об этом заявила государственный секретарь по европейским делам Министерства Европы и иностранных дел Франции Амели Моншален, отвечая на вопросы делегатов ПАСЕ 30 сентября в Страсбурге, сообщает Укринформ.

"Мы, как Комитет министров (уставный орган СЕ – Ред.), хотим встретиться с родственниками жертв, которые прибудут сюда. Мы также стремимся рассмотреть меры относительно того, как Комитет министров может сделать больше для продвижения независимого международного расследования", – заявила представитель МИД Франции, которая сейчас председательствует в Комитете министров Совета Европы.

Она подчеркнула, что Совет Европы готов сотрудничать в этом вопросе с правительством Нидерландов, где продолжается международное расследование трагедии МН17.

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Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Также были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

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